Louis Vuitton Malletier，俗稱Louis Vuitton，是一家法國奢侈時尚品牌和公司，由路易威登於1854年創立。該品牌的 LV 字母圖案出現在其大部分產品上，從奢華包款和皮革製品到成衣、鞋履、手錶、珠寶、配件、太陽眼鏡和書籍。

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