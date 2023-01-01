J Sainsbury plc（以 Sainsbury's 名義進行交易）是英國第二大連鎖超市，佔超市業 14.9% 的份額。該公司由約翰·詹姆斯·塞恩斯伯里(John James Sainsbury) 於1869 年創立，在倫敦德魯里巷(Drury Lane) 設有一家商店，在20 世紀的大部分時間裡都是英國最大的雜貨零售商。

網站： sainsburys.co.uk

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