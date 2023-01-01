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瑞安航空 DAC 是一家愛爾蘭超低成本航空公司，成立於 1984 年。總部位於都柏林索茲，主要營運基地位於都柏林和倫敦斯坦斯特德機場。它是 Ryanair Holdings 航空公司家族中最大的一部分，並擁有 Ryanair UK、Buzz 和 Malta Air 等姊妹航空。 2016 年，瑞安航空是歐洲定期客運量最大的廉價航空公司，其國際乘客數量比其他航空公司都多。瑞安航空集團經營400 多架波音737-800 飛機，其中一架737-700 用作包機，備用，並用於飛行員訓練。該航空公司的特點是快速擴張，這是 1997 年歐洲航空業放鬆管制以及低成本商業模式成功的結果。瑞安航空的航線網絡服務於歐洲、北非（摩洛哥）和中東（以色列、黎巴嫩和約旦）的 40 個國家。該公司經常因工作條件惡劣、大量使用額外收費、糟糕的客戶服務和為了獲得免費宣傳而故意引起爭議的傾向。

網站： ryanair.com

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