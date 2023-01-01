RoutineHub 是一個不斷發展的社區，致力於透過 Siri 快捷方式實現 Apple iPhone 和 iPad 的自動化。 iOS 裝置上的捷徑是自動執行重複任務的一種非常強大的方式。在 RoutineHub 上，您可以找到很棒的快捷方式來自動化您自己的設備，並上傳您自己的捷徑以與您的朋友分享。

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