RoutineHub
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使用 WebCatalog 上「RoutineHub」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
RoutineHub 是一個不斷發展的社區，致力於透過 Siri 快捷方式實現 Apple iPhone 和 iPad 的自動化。 iOS 裝置上的捷徑是自動執行重複任務的一種非常強大的方式。在 RoutineHub 上，您可以找到很棒的快捷方式來自動化您自己的設備，並上傳您自己的捷徑以與您的朋友分享。
網站： routinehub.co
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