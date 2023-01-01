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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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iFixit 是一個由人們互相幫助修理東西的全球社區。讓我們一次只用一台設備來修復世界。在 Answers 論壇中與專家一起解決問題，並建立您自己的操作指南與全世界分享。維修您的 Apple 和 Android 設備，並購買 DIY 維修項目所需的所有零件和工具。

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