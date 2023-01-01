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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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唯一擁有世界上最快登陸頁面的銷售漏斗建構器！ 透過銷售管道銷售更多產品，並在幾分鐘內完成程式設計師和設計師需要幾天才能完成的工作。憑藉令人難以置信的性能、令人難以置信的設計和高轉換率，將訪客轉變為客戶。

網站： rockfunnels.com

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