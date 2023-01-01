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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

一個以您的方式集中所有潛在客戶的工具！歷史、議程、筆記、見解、慶祝活動、WhatsApp® 整合等等我們幫助公司組織和分配銷售機會用Followize 取代電子表格控制這樣您就可以自動捕獲和分配銷售線索，不再在手動流程中浪費時間了解更多 [ ……]

網站： followize.com.br

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