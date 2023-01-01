實踐自動化，您的患者和團隊都會喜歡。 1.吸引新患者 評論很重要。 Review Wave 透過在正確的時間向正確的患者發送評論請求來幫助您捕獲更多 5 星級評論，因此您無需再次請求評論。 2. 捕捉約會 為什麼依賴電話預訂和文書工作？線上安排使患者能夠 24/7 在線安排（和重新安排）。新患者甚至可以在到達之前在手機上填寫表格。 3. 保留並重新激活患者 告別因跟進、重新安排和提醒而帶來的無休止的管理頭痛。 Review Wave 透過個人化簡訊等自動為您完成這一切。

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