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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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為牙醫提供的個人即時簡訊。 使用 RevenueWell Messenger 比以往更快、更輕鬆地與患者保持聯繫！直接從您的電腦發送文字並即時回覆。這是一個易於使用的平台，您的團隊和患者一定會喜歡。

網站： revenuewell.com

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