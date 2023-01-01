設計優先方法發生在 API 開發之前或早期階段，該方法的初始輸出是人類和機器可讀的 API 定義。由於從一開始就專注於 API 安全性至關重要，因此 RestCase 會分析 API 定義中的安全性問題和其他漏洞。

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