Readovka World
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Readovka 世界 - 擁有自己的歷史和觀點的媒體 我們的計畫於 2013 年在俄羅斯小城斯摩棱斯克成立，幾乎立即成為該地區每個當地居民都知道和閱讀的主要新聞來源。在優秀團隊的努力下，該計畫於2018年達到了聯邦級別，現在已達到國際級別。雷多夫卡記者每天都會探索主要新聞並將其清晰地傳達給讀者。 目前，光是 Telegram 的俄羅斯 Readovka 版本每月使用量就超過 5 億。每天有超過 15,000,000 人觀看我們的新聞。除了 Telegram 的主要頻道外，我們的媒體控股還擁有官方網站（連結在此）、社交網路中的群組和帳戶，以及快速發展的 TikTok 個人資料。 Readovka 的總覆蓋率超過 1,000,000,000 次瀏覽。 現在我們也說英語，這樣來自俄羅斯的主要新聞就被全世界知道了。
網站： readovka.world
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