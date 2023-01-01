Read Along

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Read Together 是一款免費的閱讀應用程序，可幫助孩子在學習閱讀的過程中獲得樂趣。 Read Together 有一個應用程式內的閱讀夥伴，可以聽您的年輕學習者大聲朗讀，在他們遇到困難時提供幫助，並在他們做得好的時候用星星獎勵他們——在他們進步的過程中引導他們。它最適合已經具備一些字母表基本知識的孩子。
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