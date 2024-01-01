使用 WebCatalog Desktop 上「Рамблер/спорт」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。 無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。