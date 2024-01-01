在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Рамблер/доктор」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Rambler/Doctor - 來自醫學和科學世界的最有趣的事情。了解醫學主題、藥學和醫療保健的最新新聞。

網站： doctor.rambler.ru

免責聲明：WebCatalog 與 Рамблер/доктор 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。