WebCatalog
Private Email

Private Email

privateemail.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Private Email」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Namecheap Private Email 是一款基於雲端的協作開源軟體。它提供了新穎、現代的設計，適用於平板電腦、桌上型電腦和筆記型電腦，讓使用者隨時隨地進行交流。私人電子郵件允許使用者在共用資料夾中建立公共空間、設定和控制任務、建立和管理工作時間表等等。

網站： privateemail.com

免責聲明：WebCatalog 與 Private Email 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Equity Bank Kenya

Equity Bank Kenya

online.equitybankgroup.com

Tiddlyhost

Tiddlyhost

tiddlyhost.com

Hex

Hex

app.hex.tech

Penpot

Penpot

design.penpot.app

Nook Calendar

Nook Calendar

mynook.app

Skiff

Skiff

app.skiff.com

Pagekit

Pagekit

pagekit.com

Wallet List

Wallet List

walletlist.me

Volta

Volta

volta.net

Drup

Drup

app.getdrup.com

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

Etherpad

Etherpad

etherpad.org

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策