Namecheap Private Email 是一款基於雲端的協作開源軟體。它提供了新穎、現代的設計，適用於平板電腦、桌上型電腦和筆記型電腦，讓使用者隨時隨地進行交流。私人電子郵件允許使用者在共用資料夾中建立公共空間、設定和控制任務、建立和管理工作時間表等等。

網站： privateemail.com

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