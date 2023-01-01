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使用 WebCatalog 上「PrinTrace」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

PrinTrace，一款集一切功能於一身的管理軟體。 PrinTrace 協助您報價為排版和印刷服務。有專門為小幅面和大幅面、膠印和數位印刷、繡花機和切割台報價的功能。您再也不會聽到您的客戶說「昨天您的同事告訴我了不同的價格...」。 PrinTrace 透過指導步驟在報價階段提供協助，有助於避免錯誤。 PrinTrace 是一款遵循最高安全標準的雲端軟體，讓您無論身在何處都能掌控業務。透過雲端技術，您可以連接任何固定設備，例如 PC、Mac、平板電腦和智慧型手機。它將始終保持高水準的性能。只需連接互聯網，您就可以立即進入商店！使用 PrinTrace 時，您將永遠不會遇到病毒、備份資料和業務連續性問題。

網站： printrace.eu

免責聲明：WebCatalog 與 PrinTrace 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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