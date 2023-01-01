Pobuca Connect
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
使用多功能聯絡人管理應用程式升級您的團隊，將您的多個業務聯絡人清單轉換為統一的通訊錄，並從網路、行動裝置甚至 Outlook 和 Gmail 中存取它。新增自訂欄位和標籤來組織您的聯絡人、追蹤活動、設定任務並使用 LinkedIn 和電子郵件簽名自動豐富您的聯絡人。今天就可以體驗試用版和免費增值版！
網站： pobu.ca
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