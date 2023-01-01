在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Pepper Cloud」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Pepper Cloud 是一款易於使用的一體式銷售 CRM，適合中小型企業。 Pepper Cloud CRM 透過無縫管理銷售線索、銷售機會、客戶互動和收入預測來幫助中小企業。 Pepper Cloud 與 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和許多其他工具完全整合。使用 Pepper Cloud，您無需在多個 Excel 工作表、電話留言或電子郵件中管理銷售資料。 CRM 為您提供了一個單一平台，您可以在其中管理您的銷售和客戶。

網站： peppercloud.com

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