Mekari Qontak

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Qontak by Mekari 是利用可擴展 API 技術的企業全通路 CRM 技術的領先專家提供者。 Qontak 是基於 SaaS 模型構建，使企業能夠快速成長銷售、客戶服務和營運。我們的解決方案支援企業在統一的 SaaS CRM 技術中使用 WhatsApp 和 Instagram、社群媒體、電子商務、語音通話、KPI 和線下活動。憑藉經過 ISO 認證的技術堆棧，我們的解決方案受到銀行、跨國公司、國有企業甚至中小企業的青睞。 Qontak 是全球排名第一的官方 WhatsApp Business API 和 Instagram API 合作夥伴。立即加速您的銷售和客戶服務。

網站： qontak.com

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