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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

註冊成為合作夥伴 優勢 Parcelow 是一家在巴西和美國之間開展業務的支付整合商。消費者在美國購物，沒有官僚主義，沒有濫用費用或細則。您的業務擴大您在巴西市場的銷售機會。為您安全購買，100% 透明度，最重要的是：價格最低！

網站： parcelow.com

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