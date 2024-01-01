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我們是一個完整的支付平台！我們為客戶提供多種工具和解決方案，以安全、快速和更有利可圖的方式銷售他們的實體產品和資訊產品！ 在不到 6 年的時間裡，我們已經躋身巴西最大、最好的公司之列，並被 Great Place To Work 評為優秀工作場所。您可以確信一件事：在我們的幫助下，在數位市場中成長將變得更加容易！ 我們致力於發展並跟上市場的技術變化。因此，我們使用高效的伺服器來快速、安全地處理所有數據，為所有客戶提供便利。 任何了解 Braip 的人都知道，我們已準備好為使用該平台促銷、廣告或購買產品的創作者、附屬機構和客戶提供支援和知識。這是因為我們的團隊由專業人士組成，他們優先考慮人性化和自信服務之間的平衡！ 我們的工作環境是在 Braip 團隊的個人和專業發展過程中參與和協作的。這一切都是因為我們知道，專注於集體固然重要，但尊重每個人的個性並為其留出空間，才是實現多元化、有效結果的關鍵！

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