Padlet
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
網站： padlet.com
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