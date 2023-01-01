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OneLogin, Inc. 是一家基於雲端的身分和存取管理 (IAM) 供應商，為企業級企業和組織設計、開發和銷售統一存取管理系統 (UAM) 平台。 OneLogin 由 Thomas Pedersen 和 Christian Pedersen 兄弟於 2009 年創立，是一家處於後期階段的私人公司。OneLogin 被評為 Gartner 訪問管理魔力像限中的遠見者。 OneLogin UAM 平台是一個存取管理系統，它使用單一登入 (SSO) 和雲端目錄，使組織能夠管理使用者對本機和雲端應用程式的存取。該平台還包括使用者配置、生命週期管理和多重身份驗證 (MFA)。 OneLogin 總部位於舊金山，在華盛頓雷德蒙德、倫敦和瓜達拉哈拉設有開發辦公室。該公司舉辦年度 Connect 用戶大會。

網站： onelogin.com

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