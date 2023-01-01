Ola Cabs
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Ola 是一款為所有乘客和司機提供頂級安全保障的叫車應用程式。我們在全球 250 多個城市擁有超過 200 萬多名司機和計程車，在印度、英國、澳洲和紐西蘭為您提供服務。
網站： olacabs.com
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