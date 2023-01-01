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NoteApps.Info 提供了一個可瀏覽、螢幕截圖豐富的筆記應用程式目錄。世界真的需要一個網站來對筆記應用程式進行分類嗎？這似乎有點過分，不是嗎？不可能有那麼多筆記應用程式需要整理嗎？

網站： noteapps.info

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