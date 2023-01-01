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使用 WebCatalog 上「Notado」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

你是書籤嗎？您是否喜歡保存線上閱讀的內容，將網頁存檔以供日後查看？您是否很難記住花了半個小時閱讀的長篇文章的哪些部分？您是否發現討論主題中的評論與您閱讀的文章一樣有趣且有價值？如果您對這些問題中的任何一個回答“是”，那麼 Notado 可能適合您！ Notado 是一種內容優先的線上書籤方法，其中讓您想要為某些內容添加書籤的段落和句子被視為一等公民，而不是附加元資料。借助 Notado，您的書籤集中於文字選擇，這些文字可以完全搜索，並且可以透過強大的自動標記系統進行組織，但對您來說有意義。 您可能會想「我已經使用 Pinboard、Instapaper 和 Readwise，我不想僅僅為了嘗試這個 Notado 就改變我的整個工作流程...」 - 我聽到了！您儲存到 Notado 的每個筆記的原始網頁也可以自動同步到 Pinboard、Instapaper 和 Readwise！

網站： notado.app

免責聲明：WebCatalog 與 Notado 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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