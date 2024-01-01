Nethopper 率先推出了 KAOPS，這是一種雲端原生、以 GitOps 為中心的平台工程框架，可協助平台和 DevOps 團隊快速啟動其內部開發人員平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 為中心的平台工程框架功能包括： * 基礎設施自動化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持續交付 * 多集群/雲端應用網絡 * 秘密管理 * 具有主動警報的可觀察性 * 記錄最佳實踐。 作為一個以 Git0ps 為中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作為一項服務，現在即可使用 * 自動執行手動操作任務 * 透過加速應用程式開發來提高開發人員的生產力 * 適用於所有雲端（混音/多雲）上的所有 Kubernetes 發行版（EKS、AKS、GKE、OpenShift、- - --- Rancher 等） * 使用 CD 和 Git 創新來提高速度和敏捷性 * 提供統一、友善的UI 考普斯的好處： * 更快部署更多應用程式功能 * 提升品質和治理 * 提高安全性 * 降低營運和人力成本 * 減少雲端浪費/支出 * 支援混合雲和邊緣雲 * 提供雲端可攜性（避免雲端提供者鎖定）。

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網站： nethopper.io

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