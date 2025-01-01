替代項 - MyHR

Zoho People
zoho.com
Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
BrightHR
brighthr.com
BrightHR是一個人力資源管理平台，提供缺勤管理、假期追踪、時鐘應用程序和文檔存儲，旨在簡化企業的人力資源流程。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力資源是一款人力資源管理應用，旨在簡化和自動化人力資源流程，提高數據準確性，管理員工信息並支持策略規劃。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
greytHR
greythr.com
GreytHR是一個雲端人力資源管理平台，為中小企業提供員工數據、工資、出勤及HR流程管理的解決方案。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta是一款人力資源管理應用，提供出勤及薪資管理功能，幫助企業高效管理員工資料和相關流程。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款基於雲端的人力資源薪資管理軟體，幫助企業簡化招聘、出勤、績效和薪資流程，提升管理效率。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
Access
theaccessgroup.com
Access 是一款商業管理軟體，幫助超過 100,000 位客戶改變其業務軟體的使用方式，讓員工能更專注於重要工作。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。