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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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借助 MProfit，您可以管理和追蹤大量資產類別的投資，這些資產類別與 MProfit 的綜合會計模組無縫整合。您可以將來自 3000 多個來源的貿易資料直接匯入 MProfit，並產生投資和會計報告，以獲得可操作的投資組合見解。
網站： mprofit.in
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