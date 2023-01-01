Modern Connect 是一個數位平台，是改善牙醫和實驗室溝通的下一步。透過 Modern Connect，牙醫現在可以輕鬆追蹤每個病例，獲得即時聊天支援，還可以在提交照片的同時以數位方式下達新的實驗室訂單。

網站： moderndentallab.com

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