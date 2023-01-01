Modern Connect
connect.moderndentallab.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Modern Connect」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Modern Connect 是一個數位平台，是改善牙醫和實驗室溝通的下一步。透過 Modern Connect，牙醫現在可以輕鬆追蹤每個病例，獲得即時聊天支援，還可以在提交照片的同時以數位方式下達新的實驗室訂單。
免責聲明：WebCatalog 與 Modern Connect 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Zoho SalesIQ
accounts.zoho.com
Livechatoo
livechatoo.com
BoldDesk
app.bolddesk.com
Freshchat
web.freshchat.com
Qatalog
qatalog.com
BackerKit Backer
backerkit.com
beIN CONNECT
connect.bein.com
Eoiin Connect
app.eoiinconnect.com
Hakuna
hakuna.live
Negotiatus
app.negotiatus.com
notch
notchordering.com
CCS Cases
app.ccscases.com