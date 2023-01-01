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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
與朋友一起打造身臨其境的視訊體驗。其他視訊通話應用程式可以讓你在你的臉或你正在看的東西之間進行選擇。借助 OOO，您可以拍攝眼前的情況並在同一個螢幕上分享您的即時反應，這樣您就可以身臨其境。
網站： ooo.mmhmm.app
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