WebCatalog
Metro Singapore

Metro Singapore

metro.com.sg

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Metro Singapore」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Metro 是一個標誌性品牌，是令人興奮的購物體驗的代名詞，深受幾代人的信賴，將一系列商品和精心設計的產品觸手可及。 使用Metro應用程式隨時隨地購物，享受專屬購物優惠！

網站： metro.com.sg

免責聲明：WebCatalog 與 Metro Singapore 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

Bitfinex

Bitfinex

bitfinex.com

ZINIO

ZINIO

zinio.com

Pocket Novel

Pocket Novel

pocketnovel.com

Actioncity

Actioncity

actioncity.com.sg

Viator

Viator

viator.com

Takealot

Takealot

takealot.com

Shopee Singapore

Shopee Singapore

shopee.sg

DC Universe

DC Universe

dcuniverse.com

Maybank2u MY

Maybank2u MY

maybank2u.com.my

Accounting Panel

Accounting Panel

accountingpanel.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策