WebCatalog
Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Mathleaks」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

利用 Mathleak 處於數學前沿的數位平台在線學習數學。在您的手機和計算機中，所有數學都根據課程/中心內容緊密相連。您可以輕鬆找到您正在學習的課程的內容和理論。任務以及相關的發現、線索和解決方案。所有東西都集中在一處並且易於使用。

網站： mathleaks.se

免責聲明：WebCatalog 與 Mathleaks 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Acamp

Acamp

acamp.com

Avanza

Avanza

avanza.se

Sitemotion

Sitemotion

sitemotion.dk

Albert

Albert

hejalbert.se

Bokadirekt

Bokadirekt

bokadirekt.se

Aiai

Aiai

aiai.se

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

Accurator

Accurator

accurator.se

PriceRunner Sverige

PriceRunner Sverige

pricerunner.se

Nordnet

Nordnet

nordnet.dk

Nordea Sweden

Nordea Sweden

nordea.se

YouSee Musik

YouSee Musik

musik.yousee.dk

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策