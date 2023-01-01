Acamp 讓您輕鬆尋找和預訂露營地。 直接在我們的應用程式中尋找、預訂和付款。使用地圖功能搜尋或輸入您想去的地點的名稱。預訂後，您還可以透過應用程式的聊天功能直接與房東聯繫。 Acamp 靈活、安全且個人化。 我們專注於中小型房東，我們慶祝本地而非全球，我們熱愛真實的體驗。 在我們的選擇中，您會發現小型啤酒廠和農場商店，您會在安靜的森林中找到安靜的地方，在南部的海灘上找到熱鬧的地方，在北部的壯麗的山區世界中找到。 透過Acamp，我們希望提供的不僅僅是一個露營地：在一些房東的幫助下，您還可以預訂新鮮出爐的麵包或農場飼養的雞蛋，也許您可以租用獨木舟、桑拿筏或電動自行車。透過靈活的平台，我們慶祝創意靈魂。 Acamp 是一個很好的工具，可以幫助您規劃和優化您的假期，遠離擁有數百名客人的過度擁擠的露營地。 我們專注於移動房屋，但每個房東都可以選擇他們可以提供的住宿類型：移動房屋、車頂帳篷、露營車或普通帳篷。

網站： acamp.com

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