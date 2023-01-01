高盛的 Marcus 提供個人理財工具來幫助您儲蓄、借貸和投資。透過高收益線上儲蓄帳戶、高收益 CD 和無罰金 CD 來增加您的資金。透過 Marcus Invest 實現您的投資自動化。您還可以將數千家金融機構連接到 Marcus Insights——幫助您組織和優化財務的免費工具和追蹤器。

網站： marcus.com

免責聲明：WebCatalog 與 Marcus by Goldman Sachs 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。