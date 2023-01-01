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使用 WebCatalog 上「Mapsly」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

適用於任何 CRM 或電子表格的位置智慧。 適用於CRM 或電子表格的80 多個地理工具：帶有彩色標記和熱圖的可自訂地圖、帶有定期訪問規劃器的多日優化路線、區域管理和潛在客戶發現、帶有強大的按距離記錄搜尋的無代碼自動化。或將包含即時資料的地圖嵌入到您的網站或儀表板中。

網站： app.mapsly.com

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