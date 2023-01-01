適用於任何 CRM 或電子表格的位置智慧。 適用於CRM 或電子表格的80 多個地理工具：帶有彩色標記和熱圖的可自訂地圖、帶有定期訪問規劃器的多日優化路線、區域管理和潛在客戶發現、帶有強大的按距離記錄搜尋的無代碼自動化。或將包含即時資料的地圖嵌入到您的網站或儀表板中。

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