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Mapant Spain 的誕生源於創建自動生成的西班牙定向地圖的想法。該計畫的靈感來自於 2016 年在芬蘭生產的第一台 Mapant (www.mapant.fi)。如果沒有西班牙定向運動 (FEDO) 和西班牙測繪局 (IGN) 的合作，該計畫就不可能實現，後者提供了雷射雷達和向量資料。這個專案的背後有 Agustin Caballero、Manu Jurado 和 Javier Arufe，他們一直在開發該專案的工作流程和設計。

網站： mapant.es

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