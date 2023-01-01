WorkFlowy 是一個簡單的基於網路的大綱工具，由 Mike Turitzin 和 Jesse Patel 在 Y Combinator 創業營創建。 Workflowy 的想法源於 Patel 先前在專案管理方面的工作經驗以及他對缺乏有用工具的沮喪。該應用程式的核心功能是基於文字的嵌套清單。小說家艾瑪·多諾霍(Emma Donoghue) 在《衛報》上撰文指出，該軟體的這一方面使她能夠捕捉和組織「雜念」。該應用程式採用免費增值商業模式，其簡單的列表式介面被描述為“整潔” ”。 2013 年被《PC World》評為“簡約優雅”，2016 年被《大西洋月刊》評為“簡約優雅”。自推出以來，Workflowy 已發展成為 Geek Wire 所描述的“狂熱追隨者”。

網站： workflowy.com

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