WebCatalog
MagicChat AI

MagicChat AI

magicchat.ai

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「MagicChat AI」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

只需記錄一次，人工智慧即可在幾秒鐘內為您的客戶查詢提供個人化答案 曾經希望您的網站能夠回覆嗎？好吧，現在可以了！認識 SecondBrain.fyi，您的人工智慧聊天機器人助理。它可以回答所有這些重複的問題，因此您不必這樣做。

網站： magicchat.ai

免責聲明：WebCatalog 與 MagicChat AI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

supportal

supportal

suportal.co

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Norby AI

Norby AI

norby.io

Smitty

Smitty

smitty.ai

Genius Sheets

Genius Sheets

geniussheets.com

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

Wavechat

Wavechat

wavechat.ai

Capacity

Capacity

capacity.com

Coachvox AI

Coachvox AI

coachvox.ai

Operand AI

Operand AI

operand.ai

Tettra

Tettra

tettra.co

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策