FutureMe
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
親愛的FutureMe...曾經希望寫一封信給未來的自己嗎？現在你可以！ 一年後檢視您實現這些重大人生目標的進展。 在 1、5 或 10 年後，給自己發送一篇精彩的鼓舞人心的演講。 或是在下一個生日時提醒自己你來自哪裡，以及這些根源有多重要。 FutureMe 應用程式可讓您在未來撰寫、安排和發送信件給自己、朋友和家人，並確保它們也準時送達！
網站： futureme.org
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