使用 WebCatalog Desktop 上「MachEye」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

MachEye 的增強分析平台改變了組織整合資料、決策和營運的方式。雖然目前的商業智慧平台僅回答有關數據的「內容」問題，但 MachEye 可以幫助用戶為組織中的每個人回答「內容、原因和方式」場景。除了圖表和自助分析之外，任何級別的決策者現在都可以透過「類似 Google」的搜尋體驗和「類似 YouTube」的視聽體驗獲得可行的見解和建議。 MachEye 為數據添加了一個可操作的「播放」按鈕！欲了解更多信息，請訪問 https://www.macheye.com。

目錄 :

網站： macheye.com

免責聲明：WebCatalog 與 MachEye 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。