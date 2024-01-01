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MachEye 的增強分析平台改變了組織整合資料、決策和營運的方式。雖然目前的商業智慧平台僅回答有關數據的「內容」問題，但 MachEye 可以幫助用戶為組織中的每個人回答「內容、原因和方式」場景。除了圖表和自助分析之外，任何級別的決策者現在都可以透過「類似 Google」的搜尋體驗和「類似 YouTube」的視聽體驗獲得可行的見解和建議。 MachEye 為數據添加了一個可操作的「播放」按鈕！欲了解更多信息，請訪問 https://www.macheye.com。

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