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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

利用人工智慧以光速清理、轉換和分析大型資料集。 Luminal 快速、強大且易於使用，為您提供專業資料分析師的超能力，而且沒有任何複雜性。僅使用自然語言即可執行強大的編輯操作、回答複雜的問題以及對大量資料運行支援 AI 的操作。

網站： getluminal.com

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