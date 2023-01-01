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直接支持您喜愛的創作者。控制您的內容並避免演算法。 Locals 是為了滿足創作者的需求而從頭開始建立的，不會出售您的數據，創作者對其數據擁有前所未有的所有權。 Locals 應用程式具有聊天直播、社群提要和貼文以及視訊和音訊內容庫等功能，是一款一體化解決方案，可與您喜愛的內容進行交互，同時直接支援社群和社群的獨立性。您關心的創作者。權力歸於人民。不是平台。關於當地人。
網站： locals.com
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