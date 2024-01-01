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# Instagram Bio 有一個連結的限制，LINKTUBE 永久解決了這個問題並允許在 INSTAGRAM BIO 中添加多個連結。 LinkTube 是您的個人化登陸頁面，可輕鬆提高所有內容的流量、可見度和參與度。 最終，LinkTube 是一個一鍵式網關，可讓您的所有內容推動大量操作，例如YouTube 影片的觀看次數、帶來電子郵件訂閱、部落格的頁面瀏覽量、推動網路商店的銷售或增加社交媒體的關注者。 LinkTube 上引人入勝的登陸頁面使您在所有線上平台上更容易被發現，從而進一步導致線上覆蓋範圍的顯著增加。 透過這種方式，LinkTube 有助於為您的社交管道吸引更多眼球以及未開發的流量潛力。 LinkTube 為您創造了一個創建完全個人化登陸頁面的機會，讓您可以在一個 URL 中添加盡可能多的連結。 這意味著只需單擊一下，您的粉絲就可以看到您所有有前途的內容、重要說明、新推出的影片或播客、最近的部落格文章。在同一頁上，您還可以展示線上業務、新推出的產品或服務。您可以透過智慧型頁面將您的追蹤者帶到您的其他社群媒體手把。 因此，使用 LinkTube 智慧頁面，您只需單擊即可在人們面前查看最多的內容！

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