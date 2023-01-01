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Likee是全球免費的原創短影片製作和分享平台，擁有精彩的直播。 Likee 將短影片、視訊效果和直播整合到一款易於使用的應用程式中。透過強大的個人化提要和視訊效果，您可以輕鬆找到熱門影片、捕捉完美影片、觀看並進行直播。是時候表達自己、在直播中展現你的才華、探索並連結 Likee 上你喜歡的內容了。
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