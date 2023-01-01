Likee是全球免費的原創短影片製作和分享平台，擁有精彩的直播。 Likee 將短影片、視訊效果和直播整合到一款易於使用的應用程式中。透過強大的個人化提要和視訊效果，您可以輕鬆找到熱門影片、捕捉完美影片、觀看並進行直播。是時候表達自己、在直播中展現你的才華、探索並連結 Likee 上你喜歡的內容了。

網站： likee.video

免責聲明：WebCatalog 與 Likee 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。