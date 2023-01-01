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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。

網站： learnupon.com

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