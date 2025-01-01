替代項 - LearnSmarter.ai

Kami
kamiapp.com
Kami是一款PDF註解工具，適用於教學與學生學習，提供標註、合作編輯及自動評分等功能，幫助節省印刷成本。
Glean
glean.co
Glean 是一款個人學習應用程式，幫助學生有效學習，記錄課堂內容並整合筆記與多媒體資料。
Heptabase
heptabase.com
Heptabase是一款視覺筆記工具，幫助用戶有效管理複雜資訊，組織思路並促進學習和研究。
Anatomy.app
anatomy.app
Anatomy.app是一個基於網絡的應用程序，通過3D模型和清晰信息促進對人體解剖的理解，支持在線學習和測驗。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款由教育工作者為教育工作者設計的學校管理系統，提供全面的教育軟體解決方案。
MagicSchool
magicschool.ai
MagicSchool是一個AI教育平台，提供教學工具和學生學習支持，旨在減輕教師負擔並促進有效學習經驗。
CourseKey
coursekey.com
CourseKey是一個職業教育軟體平台，幫助用戶管理學習進度、課程和互動，以支持職業學院進行合規及提高學生成功率。
Screentime
screentimelabs.com
Screentime是一款家長控制應用程式，幫助監控和管理孩子在平板電腦和智能手機上的屏幕時間。
Securly
securly.com
Securly是一款為學生提供在線安全的網絡過濾工具，防止不當內容，並監控學生的網路活動，以促進安全學習環境。
Storypark
storypark.com
Storypark是一個幼兒教育管理平台，提供記錄、計劃及共享工具，促進教育者與家庭的合作，支持兒童個別學習進程。
Rosh Review
roshreview.com
ROSH評論是一個教育平台，提供醫生和醫學學生考試準備資源，包括廣泛問題庫和個人進度分析。
Jobs In Education
jobsineducation.net
教育應用程式中的工作簡化了教育機構與求職者之間的招聘過程，提供職位搜索、申請及候選人管理功能。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
UniversityCube
universitycube.net
UniversityCube是一個學術平台，提供大學及課程資訊、筆記工具、AI助手和學習資源，促進學術社群的協作與知識共享。
Amira Learning
amiralearning.com
Amira Learning 是一款智能閱讀助手，通過語音識別支持學生朗讀，提供個性化的學習體驗以提高閱讀能力。
Chamera
chamera.com
Chamera 是一款應用程式，讓學校能快速創建數位身份證，具備自訂功能和人工智慧編輯，免費提供於安卓和 iOS 平台。
Solfeg.io
solfeg.io
Solfeg.io是一款音樂教育應用，供超過16,000所學校及10萬名學生使用，提供烏克麗麗、鋼琴、吉他和唱歌的自學功能。
TeacherMatic
teachermatic.com
TeacherMatic是一款AI教育應用，旨在協助教師管理工作量，提升教學質量，提供有效的學生反饋，並簡化教師的工作流程。
Learnie
mylearnie.com
Learnie 是一款社群學習平台，允許用戶分享技能和知識，並提供針對企業的定制空間和分析工具。
StoryJumper
storyjumper.com
StoryJumper是一個讓學生、家長與教師合作創作和發布故事書的平台，支持共同創作並可自定義插圖與設計。
Homer
learnwithhomer.com
荷馬是一款針對2至8歲兒童的早期學習應用，提供個性化的課程及活動，幫助孩子獨立學習基礎技能。
CVGist
cvgist.com
CVGist是一款AI驅動的簡歷生成工具，用戶可提供簡要職業概述，輕鬆創建ATS友好的簡歷，並可下載Word格式。
Radvix
radvix.io
Radvix 是一個協助學術與產業研究團隊的應用，提供集中管理項目溝通與數據的平台，簡化研究過程和資源使用。
BloomBoard
bloomboard.com
BloomBoard 是一個教育平台，提供微認證以支持教育工作者的專業發展和個性化學習，改善教學實踐和學生成果。
VerifyEd
verifyed.io
VerifyEd是一個利用區塊鏈技術的應用，提供教育和專業證書的驗證服務，幫助用戶安全管理和分享成就。
uQualio
uqualio.com
uQualio是一個SaaS電子學習平台，使用戶能夠輕鬆創建、分發和管理基於視頻的培訓內容，適合內部與外部培訓需求。
Flip Jungle
flipjungle.com
Flip Jungle 是一個安全有趣的互動環境，透過人工智慧名人讓兒童學習並探索世界。
Komodo
komodowellbeing.com
Komodo 是一個整合的軟體和服務解決方案，幫助獨立學校制定最佳福祉策略、衡量其成效，創造良好的學習環境。
Dublieu
dublieu.com
Dublieu 是一個幫助學校和大學生免費尋找比賽、大會、獎學金、駭客松、測驗和實習機會的應用程式。
BiblioTech
bexarbibliotech.org
BiblioTech 是一款提供大學教材的應用程式，用戶可在任何時間和設備下，按月支付小額費用獲取所需教材。