Kutt
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Kutt 是一個點對點 (P2P) 體育和社交遊戲平台，允許朋友和陌生人利用他們的體育知識和其他市場知識，在各種比賽中相互競爭。 Kutt 的旗艦產品是我們的體育博彩平台，這是一種更高水平的技能遊戲，您可以透過正確預測體育賽事的結果來與您的朋友和其他用戶競爭。當社交競爭變得更加有趣時，在Kutt 上，每個人都有一個用戶個人資料，因此您將始終準確地知道自己的對手是誰（並且始終可以向該人發送個性化訊息，告訴他們您對該競爭者了解多少）遊戲比他們做的）。透過詳細的記錄保存，Kutt 提供了一種有趣的方式來追蹤您與競爭對手的表現，並且我們應用程式的排行榜功能展示了社群中擁有最佳預測記錄的用戶。
網站： kutt.com
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