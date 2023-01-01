Kutt 是一個點對點 (P2P) 體育和社交遊戲平台，允許朋友和陌生人利用他們的體育知識和其他市場知識，在各種比賽中相互競爭。 Kutt 的旗艦產品是我們的體育博彩平台，這是一種更高水平的技能遊戲，您可以透過正確預測體育賽事的結果來與您的朋友和其他用戶競爭。當社交競爭變得更加有趣時，在Kutt 上，每個人都有一個用戶個人資料，因此您將始終準確地知道自己的對手是誰（並且始終可以向該人發送個性化訊息，告訴他們您對該競爭者了解多少）遊戲比他們做的）。透過詳細的記錄保存，Kutt 提供了一種有趣的方式來追蹤您與競爭對手的表現，並且我們應用程式的排行榜功能展示了社群中擁有最佳預測記錄的用戶。

網站： kutt.com

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