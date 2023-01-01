IRL 是社群訊息傳遞的地方！追蹤您的朋友，加入您相關的群組並聊天！ IRL 為您的社交生活增添活力！ IRL 是頂級社交應用程式之一，您可以透過所有裝置存取它。 朋友 - 在 IRL 上關注您所有的朋友！與他們聊天並查看他們感興趣的活動。用它來發現您可能錯過的事情併計劃要做的事情！ 群組 - 圍繞您的興趣創建群組並發現與您有相同興趣的人。結交新朋友，或與您已經認識的人建立更親密的關係。群組可以是公共的，也可以是私人的，由您決定誰加入。 活動 - 您創建和參加的活動將添加到您的 IRL 日曆中，以便您可以管理您的忙碌日子。建立活動並邀請您的團體，輕鬆規劃俱樂部和活動！現實生活中的生日派對總是更有趣。 聊天 - 在群組和活動中聊天、建立民意調查並發送 GIF！與您的俱樂部、朋友、學校團體或家人聊天。與 2 人聊天，或參與全球聊天！多在一起聊天。 了解為什麼 Apple 在社交領域將我們評為“我們的最愛”，立即升級您的生活；）

網站： irl.com

免責聲明：WebCatalog 與 IRL 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。