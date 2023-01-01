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使用 WebCatalog 上「Kualto」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

確保您的帳單已付清，以便您可以專注於其餘的事情。透過追蹤您的支出來保持井井有條，並透過預測您的現金流量和帳戶餘額來提前規劃。 還清你的債務。使用我們的餘額報告來查看您需要多長時間才能做到這一點，並在出現問題之前幾個月發現任何危險信號。 雖然大多數預算應用程式關注的是您過去的支出，但使用 Kualto，您可以透過預測每週的期初和期末餘額來關注您的未來。 您能負擔得起比您想像的更多的費用。透過我們的預測方法，您可以了解可以花多少錢以及何時可以花！ 在做出決定之前先了解其後果。嘗試“假設”場景，以便做出正確的選擇。 始終知道將要發生什麼。使用交易狀態來追蹤尚未到期的金額和已支付的金額。 按時付款。接收提醒，以便您知道帳單何時到期、避免滯納金並負責任地付款。 Kualto 就像一個水晶球，可以告訴您在任何時間點您將有多少錢，而不僅僅是在月底。 您可以透過應用程式或瀏覽器存取您的 Kualto 帳戶。無需同步或備份任何內容。從任何地方存取您的資料。

網站： kualto.com

免責聲明：WebCatalog 與 Kualto 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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