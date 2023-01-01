確保您的帳單已付清，以便您可以專注於其餘的事情。透過追蹤您的支出來保持井井有條，並透過預測您的現金流量和帳戶餘額來提前規劃。 還清你的債務。使用我們的餘額報告來查看您需要多長時間才能做到這一點，並在出現問題之前幾個月發現任何危險信號。 雖然大多數預算應用程式關注的是您過去的支出，但使用 Kualto，您可以透過預測每週的期初和期末餘額來關注您的未來。 您能負擔得起比您想像的更多的費用。透過我們的預測方法，您可以了解可以花多少錢以及何時可以花！ 在做出決定之前先了解其後果。嘗試“假設”場景，以便做出正確的選擇。 始終知道將要發生什麼。使用交易狀態來追蹤尚未到期的金額和已支付的金額。 按時付款。接收提醒，以便您知道帳單何時到期、避免滯納金並負責任地付款。 Kualto 就像一個水晶球，可以告訴您在任何時間點您將有多少錢，而不僅僅是在月底。 您可以透過應用程式或瀏覽器存取您的 Kualto 帳戶。無需同步或備份任何內容。從任何地方存取您的資料。

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